El Estadio Sonora se ha consolidado como una de las localidades más fuertes e influyentes del beisbol mexicano, gracias a la combinación entre el desempeño de los Naranjeros de Hermosillo y la intensidad de una afición que convierte cada juego en una experiencia decisiva.

En este entorno, espacios como el Palco 85 by Amstel Ultra, zona creada por la marca de cerveza ligera HEINEKEN México, elevan la manera de vivir el béisbol, al ofrecer una perspectiva privilegiada donde la emoción del público se integra al desarrollo del partido.

Naranjeros consolidan su fortaleza como locales en el Estadio Sonora

Los Naranjeros de Hermosillo han mostrado una tendencia positiva a lo largo de la temporada, con actuaciones destacadas tanto en la ofensiva como en el pitcheo. Este desempeño les ha permitido conseguir anotaciones determinantes y mantener un rendimiento consistente, posicionándolos como uno de los equipos más sólidos de la liga.

En un torneo donde cada entrada cuenta y los márgenes de victoria son cada vez más reducidos, la afición hermosillense se ha convertido en un factor clave. El Estadio Sonora es hoy una de las plazas más ruidosas, participativas y emocionalmente intensas de la LMP.

Esa energía no solo motiva al equipo local, sino que también influye en el ritmo de los encuentros, condiciona la concentración de los rivales y empuja a los Naranjeros en los momentos de mayor presión. Hermosillo no solo juega en casa: se fortalece en casa.

Palco 85 by Amstel Ultra, un punto de encuentro para la afición en Hermosillo

En este contexto, el Palco 85 by Amstel Ultra se distingue como uno de los espacios donde se percibe con mayor claridad el impacto de la afición.

Aplausos, cánticos y explosiones emocionales acompañan los momentos clave de cada partido, en un ambiente que combina comodidad, experiencia social y cercanía con el juego.

En el Estadio Sonora se siente una energía distinta. La afición de los Naranjeros no solo acompaña: influye. Desde espacios como Palco 85 by Amstel Ultra podemos ver claramente cómo el ambiente se vuelve parte del juego y cómo esa conexión impulsa al equipo en los momentos clave. Karla González, Directora de Marcas Premium de HEINEKEN México.

El historial reciente del equipo, sumado a un arranque competitivo en la temporada actual, refuerza un mensaje claro para la liga: Hermosillo sigue siendo un reto mayor. Los números, el rendimiento individual, la capacidad de remontar en casa y el impulso constante de la afición consolidan al Estadio Sonora como uno de los recintos más influyentes del beisbol mexicano.

Mientras avanza la temporada, la expectativa crece. Si Hermosillo mantiene este peso como local, la afición podría volver a ser un elemento decisivo en el camino de los Naranjeros, en un entorno donde cada detalle suma y donde Amstel Ultra acompaña la experiencia desde un estilo ligero, social y vibrante que define las noches de beisbol en el Estadio Sonora.