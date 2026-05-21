Columba López, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), viajará a Sonora para atender temas importantes en la región, principalmente el plan yaqui y la crisis del trigo.

Juan Manuel González, delegado de la SADER en Sonora, confirmó la gira de Columba López en zonas estratégicas del estado. La visita se da en medio de las demandas de agricultores en todo México.

Programan visita de Columba López a Sonora ante plan yaqui y crisis del trigo

El próximo viernes 22 y sábado 23 de mayo, la secretaria Columba López viajará a Sonora para atender tres temas principales en el estado:

Plan de Justicia Yaqui: Estrategia impulsada por el Gobierno federal para atender rezagos históricos en infraestructura, agua, territorio, salud y educación para la comunidad indígena Crisis del trigo: Medidas y soluciones ante la pérdida de siembras por las bajas temperaturas en la región Reconversión productiva: Plantear el proceso de cambio para que agricultores se adapten a las condiciones del mercado, del clima o de disponibilidad de recursos, sin abandonar el cultivo de trigo

Columba López, titular de SADER (ESPECIAL)

De acuerdo con el delegado Juan Manuel González, Columba López estará en Obregón y Guaymas y, específicamente, el 22 de mayo se reunirá con la comunidad Yaqui para atender sus demandas.