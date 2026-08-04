La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), informan sobre la simplificación administrativa en las autorizaciones en materia de impacto ambiental y en materia forestal con el objetivo de transitar hacia una gestión ambiental moderna y transparente.

Después de una revisión, autoridades de la Semarnat y de la ATDT acordaron reducir 10 a 7 los trámites y de 12 a 4 los requisitos por procedimiento, concluyendo que esta decisión garantizará el derecho a una administración pública ágil en la dictaminación de proyectos clave para el desarrollo social y comunitario por parte de personas físicas, organizaciones comunitarias, empresas y dependencias gubernamentales.

¿Qué trámites simplificó la Semarnat?

Las modificaciones vigentes se publicaron mediante los acuerdos en las ediciones del Diario Oficial de la Federación de los días 25 de julio de 2025 y el 1 de abril de 2026 y se tratan de:

Manifestaciones de impacto ambiental en modalidad particular y regional

en modalidad particular y regional Solicitudes de exención

Informes preventivos

Cambios de titularidad

Renuncias de autorización

Modificaciones de obras o plazos

Por medio de esta medida, la Semarnat y la ATDT unen esfuerzos hacia la simplificación de trámites burocráticos y su transformación hacia la digitalización, sin comprometer la protección del derecho a un medio ambiente sano de México.