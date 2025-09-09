El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dijo no descartar la candidatura de Saúl Monreal, actual senador de Morena, para las elecciones 2027 en el estado de Zacatecas.

Hoy 8 de septiembre, en entrevista para Grupo Fórmula con Azucena Uresti, el senador Luis Armando Melgar dijo que “no hay un cheque en blanco” rumbo a los comicios electorales, pero no descartó la posibilidad de que el hermano del gobernador de Zacatecas, David Monreal, encabece una candidatura.

Cabe señalar que Alfredo Femat Bañuelos, dirigente estatal del PT en Zacatecas, rechazó considerar a Saúl Monreal para la candidatura de Zacatecas en las elecciones 2027 por un tema de nepotismo; “no tenemos porque pelearnos con la presidenta”, afirmó en entrevista con Azucena Uresti.

¿Saúl Monreal va con el Partido Verde en las elecciones 2027 en Zacatecas? “No lo descartamos”, dice el senador Luis Armando Melgar

Hoy 9 de septiembre, en entrevista para Grupo Fórmula, Luis Armando Melgar fue cuestionado sobre la posibilidad de que Saúl Monreal sea el candidato del Partido Verde en las elecciones 2027, en Zacatecas; “no lo descartamos”, respondió.

Ante las palabras de la presidenta nacional del Partido Verde, Karen Castrejón Trujillo, quien reiteró su alianza legislativa con Morena y con la presidenta Claudia Sheinbaum, Luis Armando Melgar dijo que si Morena no quiere ir con su partido, el PVEM está dispuesto a ir solo en dicho estado.

Sin embargo, cuando fue cuestionado directamente sobre la posibilidad de que Saúl Monreal se sume al Partido Verde para ser aspirante a gobernador de Zacatecas, esto afirmó:

“No lo descartamos, ¿por qué lo vamos a descartar?, pero el Verde también tiene sus propios cuadros”. Luis Armando Melgar

Pese a lo dicho sobre el hermano del actual gobernador de Zacatecas, David Monreal, el senador dijo “no vamos con el tema del nepotismo en el 2027″.

Claudia Sheinbaum reitera su postura contra el nepotismo ante aspiraciones de Saúl Monreal en elecciones 2027 en Zacatecas

Apenas el 5 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su postura en contra del nepotismo ante las aspiraciones de Saúl Monreal, hermano del actual gobernador de dicha entidad, David Monreal.

Sin embargo, la mandataria federal dijo evitar entrar en polémicas, ya que ella misma envió una iniciativa que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión en este sentido: