El alcalde del municipio de Fresnillo, en el estado de Zacatecas, Saúl Monreal, dio a conocer por medio de sus espacios en redes sociales que se sometió a la prueba diagnóstico para coronavirus, de la cual dijo, arrojó un resultado positivo.

De acuerdo con lo indicado en la publicación del hermano del coordinador de la bancada de Morena , en el Senado de la República, Ricardo Monreal, su estado de salud es bueno, sin embargo en atención a las medidas médicas correspondientes, se mantendrá aislado.

De la misma forma, Monreal Ávila destacó que a pesar de la persistente Emergencia Sanitaria derivada del Covid-19, él continuó llevando a cabo sus respectivas actividades, siempre procurando atender en todo momento los mecanismos de prevención respectivos.

No obstante, reconoció que aun cuando se tomen todas las medidas necesarias, “ todos estamos expuestos ” a un posible contagio de la enfermedad.

“Como ustedes saben, a pesar de la contingencia, no descuidé la gran responsabilidad que me dieron los fresnillenses, y aunque procuré atender en todo momento las medidas sanitarias, como he insistido, todos estamos expuestos” Saúl Monreal

Por lo ocurrido, el alcalde hizo un llamado a la sociedad en general, para continuar acatando las respectivas medidas sanitarias para prevenir algún contagio.

Finalmente, indicó que aun cuando permanecerá los siguientes días aislando, continuará realizando sus respectivas labores, de manera virtual y desde su propio hogar.

“Aun así, seguiré atendiendo mis actividades de manera virtual, desde mi hogar” Saúl Monreal

Cabe destacar que hasta este martes 29 de septiembre, el municipio de Fresnillo, Zacatecas, registra una cifra acumulada de mil 305 casos confirmados de contagio de Covid-19.