Santiago Nieto podría recuperar su candidatura para la Cámara de Senadores gracias a un proyecto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Esto luego de que la sala regional del Tribunal decidiera retirar su candidatura por considerar que no cumple con el requisito de vecindad en el estado de Querétaro, estado por el que postula como legislador.

Este hecho fue denunciado por el PAN, quien argumentó que Santiago Nieto no ha demostrado ser originario del estado o haber residido en la zona por más de 6 meses.

El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera propuso un proyecto para regresar su candidatura a Santiago Nieto, quien busca ser legislador por el estado de Querétaro de la mano de Morena.

Este proyecto de resolución propone anular la sentencia dada por el tribunal de Toluca bajo el argumento de que los cargos que ocupó Nieto fueron de carácter oficial “no permanente”.

Esto por su participación en el equipo de transición para el gobierno de Américo Villarreal en Tamaulipas, así como de fiscal de Hidalgo.

El proyecto reitera que la pertenencia a una entidad federativa no se limita en haber nacido en ella, sino en el arraigo que tienen las personas con el territorio, y la “pertenencia” con su “comunidad”.

Por ello, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera considera que retirar su candidatura a Santiago Nieto fue una acción “restrictiva del derecho a ser votado” derechos a la identidad y pertenencia como derechos fundamentales.

Santiago Nieto aseguró que el PAN le tiene miedo a Morena y por ello buscan que él no tenga su candidatura para la Cámara de Senadores.

Sin embargo, agradeció a los líderes del partido que hayan expresado su apoyo y hayan fijado su postura a su favor.

“Morena va creciendo en Querétaro y los panistas tienen miedo por eso presentaron la demanda en mi contra, yo agradezco que los líderes me hayan apoyado [...] que una serie de personalidades se hayan fijado con su postura”

Asimismo, resaltó que nunca fue el encargado de despacho de la Procuraduría de Hidalgo sino el “jefe de despacho”, por lo que el argumento del PAN no es válido.

“El argumento central es que como fui el encargado de despacho por la Procuraduría de Hidalgo no podía tener residencia en Querétaro. Lo cierto es que no fui procurador, fui jefe de despacho, no es figura para tener residencia en el estado. Ante la ausencia del gobernador, asumo el cargo”

Santiago Nieto