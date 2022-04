Sam Barrios, influencer de Guanajuato, decidió compartir en redes sociales la violencia física y psicológica que vivió con su expareja Carlos Alberto Muñoz Vázquez para pedir ayuda.

La joven originaria de León compartió su experiencia como víctima de violencia de género, luego de haber desaparecido de sus redes sociales por más de 10 semanas.

Sam Barrios además, aprovechó para hacer responsable a su ex pareja, Carlos Alberto Muñoz Vázquez, si le pasa algo a ella o a su familia, pues asegura que la ha amenazado de muerte.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, ofreció ayuda a la influencer Sam Barrios al enterarse de la situación de violencia de género.

Sam Barrios compartió su situación como víctima de abusos físicos y emocionales por parte de su expareja, Carlos Alberto Muñoz Vázquez.

Recordó que desapareció por un tiempo de Instagram “por la violencia que mi expareja ejerció en mí durante más de un año”.

“Estoy cansada de quedarme callada o agachar la mirada durante todo este tiempo o el simple hecho de juzgada sin saber la situación de todo el daño que esta persona me hizo tanto psicológico como físico”

La influencer decidió “romper el silencio” para dejar de ceder ante las

que ha hecho Carlos Alberto Muñoz Vázquez hacia su persona y su familia.

A través de una serie de fotografías, Sam Barrios mostró los golpes que sufrió por parte de su expareja, por lo que tuvo que permanecer encerrada durante meses para que nadie la viera lastimada.

La influencer Sam Barrios compartió que se alejó de todos y no salió de casa para evitar que vieran los golpes y laceraciones que su expareja, Carlos Alberto, dejó en su cuerpo.

Decidió mudarse a Playa del Carmen para alejarse de él y comenzar su vida desde cero, pero Muñoz Vázquez la encontró y la hizo volver a León, Guanajuato.

Ya en su entidad, el abusador continuó golpeando a Sam Barrios y la amenazó con lastimar a su familia y amigos.

Sam Barrios logró escapar de su abusador luego de haberse recuperado de la última vez que la golpeó y declaró que, de no haberlo hecho, probablemente habría muerto.

“Llegando a León volvió la violencia siempre aumentaba cada vez más…En cuanto pude recuperarme…Logré escapar de la última vez que me golpeó, sabía que si no lograba volver a escaparme de él quizás ya no estuviera viva”

Sam Barrios