Rubén Rocha, gobernador del estado de Sinaloa, pidió a funcionarios de la entidad trabajar en el combate en contra del trabajo infantil, realizando aciones de manera transversal.

En el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Trabajo Infantil, Rubén Rocha encabezó el arranque de la campaña “Juega tu papel contra el maltrato infantil”, por el Sistema DIF Sinaloa .

Ante los titulares de los DIF Municipales de Sinaloa, Rubén Rocha exhortó a todos los funcionarios a jugar su papel y cumplir con las niñas, niños y adolescentes, en situación vulnerable.

Durante el acto, el gobernador Rubén Rocha destacó que la campaña “Juega tu papel contra el maltrato infantil”, busca identificar la necesidad específica de los menores trabajadores y sus familia.

De esa manera, señaló, se podrá ayudar a resolver la situación de origen que impulsa esta acción, atendiéndola de manera transversal, en pleno respeto de sus derechos .

Por su parte, Eneyda Rocha, presidenta del DIF de Sinaloa, recordó que desde el DIF Nacional se ha trabajado de manera directa con los DIF Municipales para acordar acciones.

Lo anterior debido a que señaló que los DIF Municipales, son los más cercanos a las familias vulnerables y con la colaboración de los 3 niveles de gobierno se conseguirá una resolución.

“No es solamente detectar al niño, sino ver cuál es la necesidad del niño y de su familia. Si ese niño en casa no fue a la escuela porque no tuvo recursos o porque no hubo espacio en la escuela para ser atendido, entonces tocamos la puerta de la Secretaría de Educación Pública para hacer una estrategia de como ese niño pueda ingresar, quizá no al grado que le corresponde, quizá un grado antes, para empezarlo a nivelar y cuando llegue un nuevo ciclo escolar, irlo ubicando, pero atenderlo, verlo e incluirlo”

Eneyda Rocha