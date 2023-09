El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció la inversión de 200 millones de pesos para mejorar la infraestructura de escuelas y la construcción de dos nuevas secundarias.

Las dos nuevas instituciones estarán en:

“Vamos a hacer, por cierto, que quiero ver que me chequen en Valle Alto, necesito que les hagamos una secundaria en Valle Alto. El otro día que fuimos a Cosalá, que pasé por ahí por arriba y me di cuenta qué es inmenso, no tiene escuela y hay que cuidar y pedirle a los presidentes municipales que a los desarrolladores les digan que tienen que dejarnos terreno es obligado, que no den permisos para que se hagan los complejos de vivienda sin terrenos. Entonces, todo lo estamos aplicando ahí, son alrededor de 200 millones de pesos y vamos a hacer otra secundaria ya les dije, aquí en Valle Alto”

Rubén Rocha Moya. Gobernador Sinaloa