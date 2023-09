El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, inauguró en Mazatlán el Encuentro Nacional Primera Infancia y Trabajo Infantil, a fin de enfrentar las problemáticas y darles solución a través de la transversalidad institucional.

El Encuentro Nacional Primera Infancia y Trabajo Infantil tiene como propósito propiciar un espacio de diálogo e intercambio de experiencias en materia de atención en tres sectores de la población del estado de Sinaloa:

Nuria Fernández Espresate, titular del Sistema DIF Nacional, dijo en la presentación que se necesitan soluciones reales para mejorar la situación del trabajo en menores de edad, quienes laboran en lugar de dedicarse a estudiar.

“Necesitamos pensar soluciones efectivas y reales, precisamente porque la salud mental es una prioridad y las chavas y los chavos no pueden estar en las calles… Necesitamos soluciones reales, no solamente voluntad, no solamente corazón”.

Titular del DIF Nacional