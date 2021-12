El empresario y actor Roberto Palazuelos asegura que está alto en las encuestas para ser gobernador de Quintana Roo.

Entrevistado por varios medios del espectáculo, Roberto Palazuelos insistió en que quiere ser gobernador de Quintana Roo y que tiene la mano levantada para ello.

El empresario mencionó que aún no sabe con qué partido sería candidato, pero adelantó que lo sabrá esta semana.

“Aun no tengo el partido, no sé por dónde me voy a ir, pero se va a definir todo esta semana”

Roberto Palazuelos