Roxana Lili Campos Miranda, exalcaldesa de Playa del Carmen, Quintana Roo, fue detenida en la Ciudad de México (CDMX) por la Fiscalía General de la República (FGR) y surgen cuestionamientos de ¿por qué la detuvieron?

Lili Campos fue detenida el 19 de noviembre en la alcaldía Venustiano Carranza y quedó a disposición de la FGR en Tacubaya.

La exfuncionaria pertenece al Partido Acción Nacional (PAN) y fue presidenta municipal del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, donde se encuentra Playa del Carmen, de 2021 a 2024.

Acusaciones contra Lili Campos ¿Por qué la detuvieron?

Las acusaciones contra Lili Campos son por presunto daño al erario público por más de 62 millones de pesos y por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

Las irregularidades en la gestión de la panista se señalan en tres licitaciones para el servicio de limpieza de vehículos oficiales, otorgadas entre 2022 y 2024.

De acuerdo con las investigaciones, se reportaban hasta 865 servicios de lavado mensuales para un parque vehicular de 123 unidades por parte de una empresa que tenía 15 empleados.

Lili Campos fue detenida por la FGR tras investigaciones de daño al erario

En la detención de Lili Campos en la CDMX participó la FGR, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por los señalamientos de daño al erario.

La detención ocurrió alrededor de las 19:47 horas en la colonia De la Unión Zapata, en la alcaldía Venustiano Carranza.