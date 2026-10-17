La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Mara Lezama Espinosa supervisaron hospitales y proyectos de infraestructura médica en Chetumal, Quintana Roo, para fortalecer los servicios de salud y ampliar la atención a la población.

Durante la visita, recorrieron el Hospital Materno Infantil “Morelos” y revisaron los avances de construcción de dos nuevas unidades médicas, una del ISSSTE y otra del IMSS-Bienestar. También analizaron proyectos para ampliar la cobertura de atención primaria en la entidad.

Sheinbaum supervisa nuevos hospitales del ISSSTE e IMSS-Bienestar

Acompañada por el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, la Presidenta visitó el Hospital Materno Infantil “Morelos”, donde conversó con pacientes y personal médico para conocer sus experiencias y necesidades.

Posteriormente, supervisó los avances del nuevo hospital del ISSSTE, que contará con 90 camas censables, más especialidades y equipo médico. De acuerdo con lo informado por Sheinbaum, el proyecto ampliará la capacidad de la unidad actual, que dispone de 30 camas.

También revisó la construcción del nuevo Hospital General del IMSS-Bienestar, que tendrá 120 camas censables, 152 no censables y 14 especialidades, con el objetivo de ampliar los servicios médicos disponibles para las familias de Quintana Roo.

Durante la agenda de trabajo, Claudia Sheinbaum y Mara Lezama revisaron los planes para construir nuevos consultorios en Quintana Roo, con el propósito de ampliar la cobertura de atención primaria y acercar los servicios médicos a más personas.

Estas acciones forman parte de los proyectos de infraestructura y ampliación de servicios de salud revisados durante la visita presidencial a Chetumal.