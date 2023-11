La diputada local de Guanajuato, Yulma Rocha, renunció al PRI porque consideró que “el partido olvidó que es oposición” al buscar una “alianza con el PAN para sobrevivir políticamente”; aquí te decimos quién es esta funcionaria.

Yulma Rocha hizo pública su salida del PRI el 5 de noviembre a través de redes sociales; explicó que tomó la decisión de renunciar al partido en el que militó durante 27 años debido a la falta de una “agenda social” en la organización política.

“Hoy renuncio al PRI, en los últimos años ingenuamente intenté junto a otros compañeros generar un proyecto de partido incluyente que estuviera presente en cada rincón del estado a través de su militancia, con una agenda social que atendiera los principales problemas de la gente, que fuera cercano con la ciudadanía y una verdadera oposición, para hacer opción ciudadana, sin embargo, no fue posible lograrlo” Yulma Rocha

Por otro lado, la diputada local de Guanajuato explicó que en el PRI “querían sumisión y no capacidad”, a pesar de ser un proyecto “sin rumbo” y sin interés por atender las necesidades de la ciudadanía, según explicó Yulma Rocha.

“Querían sumisión y no capacidad, entonces comenzó una cadena de errores que incluyeron violaciones a la ley para hacer a un lado a la militancia guanajuatense, extinguiendo la vida partidista, pues hoy tenemos comités abandonados, una dirigencia que no sabe ni dónde quedan los municipios, que no conoce a los militantes, sin rumbo ni proyecto de interés para hacer puente con la ciudadanía, ni mucho menos opción de gobierno” Yulma Rocha

Yulma Rocha (Yulma Rocha / Instagram)

Ella es Yulma Rocha, la diputada de Guanajuato que renunció al PRI

Yulma Rocha, la diputada de Guanajuato que renunció al PRI, cuenta con dos licenciaturas en la Universidad de Guanajuato, una en Administración Pública y otra en Derecho, además de haber cursó un posgrado en Administración.

Dentro de su trayectoria política en el PRI, la diputada ha ocupado los siguientes puestos:

Consejera política nacional del PRI

Presidenta del Frente de Mujeres Jóvenes del PRI en Guanajuato

Secretaria general del CDE del PRI en Guanajuato

Vocera del CEN del PRI en coordinación con la Cámara de Diputados

Sin embargo, Yulma Rocha también cuenta con una trayectoria como legisladora del PRI, la cual ha consistido en los siguientes cargos:

Diputada local en la LX Legislatura del Congreso de Guanajuato

Diputada federal en la LXI Legislatura. Secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Integrante de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo

Diputada local en la LXII Legislatura del Congreso de Guanajuato. Presidenta de la Comisión de Educación

Mientras que como funcionaria pública ha sido regidora de Irapuato.

VIDEO: Yulma Rocha sobre su renuncia al PRI: “La sumisión y la mediocridad se convirtieron en la condición para ser aceptado”

Yulma Rocha explicó que su renuncia al PRI no tuvo que ver con que le hubiesen negado algún cargo público en el partido, sino con la falta de libertad con la que opera la organización al buscar alianzas con el PAN en Guanajuato.

“No me voy porque me haya negado un cargo o una candidatura, pues no he pedido nada y puede que sea impopular mi decisión de renunciar, pues en la vida política nos acostumbraron a la disciplina y a la lealtad, a los colores de un partido, pero la libertad es un valor irrenunciable y hoy en el PRI esa libertad se ha convertido en un problema, pues las posiciones únicas, la sumisión y la mediocridad se convirtieron en la condición para ser aceptado y caer bien, y esto es incompatible con mi naturaleza y mi concepción de política” Yulma Rocha

Finalmente, la diputada local agradeció a sus compañeros de trabajo en el PRI durante 27 años de militancia: