Representantes de comunidades Yoreme Mayo realizaron una manifestación frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ciudad de México para exigir ser escuchados por autoridades federales y reclamar participación en decisiones que impacten sus territorios.

Los inconformes solicitaron ser atendidos por Hugo Aguilar, a quien buscan exponer diversas problemáticas que, asegura, afectan a sus comunidades en Sonora y Sinaloa.

Comunidades Yoreme Mayo reclaman tierras, agua, salud y educación

Durante la protesta en la Plaza de la Constitución, los manifestantes señalaron que existen acuerdos pendientes de cumplimiento relacionados con agua, tierra, salud y educación.

El grupo estuvo encabezado por Héctor Zaira Benítez, quien acompañó las demandas de los asistentes. Los participantes insistieron en que no buscan confrontación, sino ser incluidos en los procesos de decisión pública y en cualquier cambio que impacte su forma de vida.

Entre los reclamos, mencionaron modificaciones impulsadas por el Congreso local respecto a tiempos de gobierno en Sonora, decisiones que, según expusieron, se realizaron sin consultar previamente a los pueblos originarios.

Los y las ciudadanas de Yoreme Mayo afirmaron que este tipo de acciones reflejan exclusión política y falta de reconocimientos institucionales hacia sus comunidades.

También subrayaron que no se oponen a transformaciones legales o administrativas, pero consideran indispensable que se respete su derecho a la consulta previa.

La movilización concluyó con el llamado a abrir canales de diálogo y atender rezagos históricos en la región.