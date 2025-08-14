Zaira González puso en marcha la “Estrategia de Buenas Finanzas y Economía Social y Solidaria para Mujeres Imparables”, en la Universidad Iberoamericana de Puebla.

El objetivo es fortalecer las capacidades de emprendimiento y gestión financiera de las mujeres de la capital.

La titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González, destacó que la estrategia brinda herramientas prácticas y conocimientos clave para desarrollar proyectos sólidos, sostenibles e innovadores.

Módulos de capacitación de la Estrategia de Buenas Finanzas para Mujeres

Zaira González explicó que la estrategia incluye seis módulos:

Mujeres y Emprendimiento.

Emprendimiento Innovador.

Idea de Negocio con Valor.

Finanzas para una Emprendedora.

Estrategia de Ventas.

Generar Redes de Colaboración.

El programa se desarrollará durante agosto y septiembre para mujeres interesadas en potenciar sus proyectos productivos.

Respaldan estrategia de Zaira González

El rector Alejandro Guevara reconoció la iniciativa como un acierto para la capacitación en finanzas y emprendimiento.

Con estas acciones, el gobierno de la Ciudad, encabezado por Pepe Chedraui, reafirma su compromiso con la generación de oportunidades para el emprendimiento femenino.