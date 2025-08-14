Zaira González puso en marcha la “Estrategia de Buenas Finanzas y Economía Social y Solidaria para Mujeres Imparables”, en la Universidad Iberoamericana de Puebla.
El objetivo es fortalecer las capacidades de emprendimiento y gestión financiera de las mujeres de la capital.
La titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González, destacó que la estrategia brinda herramientas prácticas y conocimientos clave para desarrollar proyectos sólidos, sostenibles e innovadores.
Módulos de capacitación de la Estrategia de Buenas Finanzas para Mujeres
Zaira González explicó que la estrategia incluye seis módulos:
- Mujeres y Emprendimiento.
- Emprendimiento Innovador.
- Idea de Negocio con Valor.
- Finanzas para una Emprendedora.
- Estrategia de Ventas.
- Generar Redes de Colaboración.
El programa se desarrollará durante agosto y septiembre para mujeres interesadas en potenciar sus proyectos productivos.
Respaldan estrategia de Zaira González
El rector Alejandro Guevara reconoció la iniciativa como un acierto para la capacitación en finanzas y emprendimiento.
Con estas acciones, el gobierno de la Ciudad, encabezado por Pepe Chedraui, reafirma su compromiso con la generación de oportunidades para el emprendimiento femenino.