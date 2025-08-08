Lotería Nacional, junto con la Secretaría de las Mujeres, Educación y Cultura, presentó la serie de billetes del Sorteo Especial No. 302 que honra a mujeres que transformaron México.

La directora Olivia Salomón destacó el homenaje a la memoria y justicia en los 255 años de la institución.

Visibilización y cambio cultural

La secretaria Citlalli Hernández resaltó la importancia de visibilizar a las mujeres en la historia para combatir desigualdades.

Los billetes incluyen un código QR que enlaza a la Cartilla de Derechos de las Mujeres, difundiendo este instrumento a nivel nacional y fomentando la igualdad.

Compromiso institucional y legado histórico

Olivia Salomón enfatizó la alineación con las políticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando la inclusión reciente en el DOF de efemérides para 24 mujeres relevantes.

Este reconocimiento busca restituir el legado femenino y promover valores de justicia, democracia y soberanía.

Sorteo y convocatoria nacional

Los billetes ya están a la venta en todo el país.

El Sorteo Especial No. 302 ofrece un Premio Mayor de 27 millones de pesos y una bolsa repartible de 80 millones, con sorteo el 8 de agosto a las 20 horas, transmitido en vivo por el canal oficial de YouTube de Lotería Nacional.