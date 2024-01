El caso de Lady Aurrera se hizo viral en redes sociales; aquí te decimos quién es la mujer que generó reacciones en internet debido a una pelea dentro de un establecimiento en Puebla.

Los hechos se registraron en una tienda de Bodega Aurrera ubicada en el centro comercial Las Torres, donde una persona logró captar en video la pelea de la mujer con el personal del lugar.

En primera instancia, Lady Aurrera fue acusada de robar en el establecimiento por el personal de seguridad. Sin embargo, el caso tomó un giro inesperado hacia el final del video.

Distintos usuarios de redes sociales publicaron memes en torno al caso de Lady Aurrera, quien en todo momento se dijo inocente de las acusaciones que le imputaron en la tienda.

Lady Aurrerá (Captura de pantalla / X)

VIDEO: Lady Aurrera se desnuda en medio de una pelea para evitar ser grabada

El video de Lady Aurrera que circula en redes sociales, muestra a la mujer en medio de una pelea con el personal del establecimiento comercial, el cual la acusó por robo de mercancías.

Un integrante del personal le solicitó a Lady Aurrera que abandonara la tienda, mientras la mujer amenazaba a otro trabajador que buscaba sacarla “a mí no me toques, me tocas y vas a mamar”.

El video de un minuto y medio se concentró en la pelea de Lady Aurrera con el empleado, a quien amenazó con agredir: “voy a regresar con mi familia, eh”, dijo la mujer acusada de robo.

Después el personal de Aurrera llamó a la policía y la mujer decidió desnudarse en un intento para evitar ser grabada y detenida por las autoridades.

“Ahora sí vas a ver para que venga la tira y me encuentre, a mí me vale madre” Lady Aurrerá

¡Conoce a #LadyAurrera! 😱



Esta mujer fue presuntamente captada robando mercancía de un Bodega Aurrera de la sucursal de Las Torres en #Puebla, por lo que personal pidió que se retirara y esta se pusiera agresiva y amenazará a los empleados. pic.twitter.com/hsQDc7AZjl — Síntesis Puebla (@sintesisweb) January 9, 2024

Video de Lady Aurrera genera memes en redes sociales

El video de Lady Aurrera generó una serie de reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios compartieron memes en torno a situación que se vivió en la tienda de Las Torres, en Puebla.

Por ejemplo, un usuario utilizó una imagen del director Skinner de Los Simpson para enviarle un mensaje a su madre:

¡¡¡No, mamá no mires el hashtag de #LadyAurrera!!! pic.twitter.com/jJVJbu6nyu — Pauper in festum (@trento666) January 9, 2024

Otras personas hicieron referencia a un supuesto daño ocular por las imágenes:

No mamen acabo de ver el video de #LadyAurrera, todo iba bien hasta el final. pic.twitter.com/UeAJ1UEYRE — Shequeteeeeeto (@ChanceritoBB) January 9, 2024

Mientras que otro usuario optó por compartir una imagen de Spiderman con unos binoculares:

Influencer Herly RG aclara que no es Lady Aurrera

El caso de Lady Aurrera generó una reacción inesperada de la influencer Herly RG, quien es mejor conocida por la representación de su personaje Tomás, un hombre mexicano estereotípico.

La influencer tuvo que compartir un mensaje, en su cuenta de X (antes Twitter), para aclarar que no es ella la mujer que aparece en el video en el que una mujer de pelea y se desnuda.

Este fue el mensaje que compartió Herly ante la noticia falsa publicada en una cuenta de X: