Gregory Camacho Wardle es un directivo y conservacionista mexicano que se desempeña como Director de Desarrollo del parque Africam Safari en Puebla, donde coordina programas de conservación, rescate animal, educación ambiental y proyectos de expansión de la misión del zoológico. Conoce su vida y trayectoria.

¿Quién es Gregory Camacho?

Gregory Camacho Wardle es un directivo mexicano dedicado a la conservación de la vida silvestre y líder de proyectos en Africam Safari, el zoológico de conservación y parque safari ubicado en Puebla, México. Es parte de la familia fundadora Camacho-Wardle, que opera y dirige este centro desde su fundación en 1972 por el capitán Carlos Camacho Espíritu.

Gregory Camacho ocupa el puesto de Director de Desarrollo de Africam Safari, desde donde coordina programas, campañas, rescates y proyectos de conservación ambiental y educación pública dentro y fuera del parque.

¿Qué edad tiene Gregory Camacho?

Se desconoce cuál es la edad exacta de Gregory Camacho Wardle; sin embargo, se conoce que nació el 19 de julio.

¿Gregory Camacho tiene esposa?

No se conoce si Gregory Camacho está casado; sin embargo, en redes sociales ha compartido fotografías con una mujer, quien presuntamente es su pareja.

¿Qué signo zodiacal es Gregory Camacho?

Al haber nacido el 19 de julio, Gregory Camacho es Cáncer, signo que se caracteriza por ser profundamente emocional, intuitivo y protector.

¿Gregory Camacho tiene hijos?

De acuerdo con una publicación en redes sociales, Gregory Camacho tiene al menos una hija.

¿Qué estudió Gregory Camacho?

Se desconoce cuál es la carrera de Gregory Camacho, pues no se cuenta con información pública sobre sus estudios.

¿En qué ha trabajado Gregory Camacho?

Gregory Camacho cuenta con una amplia trayectoria en cargos como: