¿Quién es Erick Roberto? El joven es objeto de críticas luego de revelarse que mató a su familia y vivió con sus cadáveres durante meses, ahora lo llaman el asesino de Nuevo Necaxa.

Desde el pasado mes de febrero, la madre y el hermano de Erick Roberto García Parras fueron reportados como desaparecidos en Juan Galindo, Puebla.

Sin embargo, se reveló que fue el mismo Erick Roberto quien los mató y vivió con sus cadáveres durante casi 4 meses hasta el hallazgo realizado por las autoridades.

Así pues, para entender el caso y el detonante del asesino de Nuevo Necaxa, te contamos quién es Erick Roberto y detalles sobre la relación que mantenía con su familia antes de matarla.

¿Quién es Erick Roberto? El asesino de Nuevo Necaxa

Erick Roberto es el nombre con el que se identifica el bautizado asesino de Nuevo Necaxa que fue detenido por autoridades del estado de Puebla.

Según el reporte policial, Erick Roberto presenta cargos de doble homicidio por haber matado a su familia, de quienes él confirmó la desaparición para no levantar sospechas.

Asimismo, está involucrado en acusaciones por haberlos sepultado en el domicilio donde residían y porque vivió con los cadáveres durante meses.

Lo cual fue sustancial para la denuncia vecinal contra el asesino de Nuevo Necaxa, ya que el inmueble ubicado en la colonia El Naranjal , con el paso del tiempo, empezó a expulsar un olor fétido.

Erick Roberto mató a su familia y vivió con sus cadáveres durante meses (ESPECIAL)

¿Cuántos años tiene Erick Roberto?

Conforme a los datos compartidos por las autoridades que llevan el caso, Erick Roberto, el asesino de Nuevo Necaxa, tiene 23 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Erick Roberto?

Aunque se tiene conocimiento de la edad de Erick Roberto, al no contar con información precisa sobre su fecha de nacimiento, no se sabe cuál es su signo zodiacal.

¿Erick Roberto está casado?

Ningún testimonio o persona relacionada con el caso del asesino de Nuevo Necaxa ha destapado si Erick Roberto sostenía alguna relación sentimental.

¿Quiénes eran la familia de Erick Roberto? Esto se sabe de las víctimas del asesino de Nuevo Necaxa

En cuanto a la familia que mató Erick Roberto, esta se componía de Brenda Parras Barrios, su mamá , una mujer de 48 años de edad que, al parecer, era madre soltera de 2 hijos varones.

Por otro lado, la segunda víctima fue el hermano menor del asesino de Nuevo Necaxa, Irving Gael García Parras de apenas 11 años de edad con diagnostico de autismo .

Según la falsa versión que se reportó a las autoridades, la familia de Erick Roberto salió sin dar aviso de su destino, por lo que se creía que la madre escapó con un novio y se llevó a su hijo.

Mas la realidad es que Brenda Parras e Irving Gael García nunca salieron de su domicilio , sino que se convirtieron en las presas del hijo mayor, el asesino de Nuevo Necaxa.

¿Con qué estudios cuenta Erick Roberto?

No existe información pública sobre la vida académica de Erick Roberto, el asesino de Nuevo Necaxa.

¿En qué trabajaba Erick Roberto?

El operativo en torno al caso de Erick Roberto y la investigación sobre cómo mató a su familia dio pie a un cateo en su hogar que duró aproximadamente 20 horas.

No obstante, autoridades determinaron no difundir datos como a qué se dedicaba el asesino de Nuevo Necaxa para no entorpecer la investigación sobre su lamentable acto.

Así mató Erick Roberto a su familia para después vivir con sus cadáveres durante meses

A pesar de que aún se desconocen los motivos por los que Erick Roberto mató a su familia, de lo que sí hay certeza es que vivió con los cadáveres durante casi cuatro meses.

Y no fue sino el olor fétido que salía de su casa y detectaron los vecinos, lo que alertó que el asesino de Nuevo Necaxa los había sepultado en su patio, desmembrados y en bolsas de plástico .

En este escenario, la resolución del tenebroso acto de Erik Roberto queda en manos de la Unidad de Investigación de Feminicidios y la Coordinación General para Homicidios Dolosos.

Mas es pertinente declarar que tras haber matado a su familia y vivir con sus cadáveres durante meses, el asesino de Nuevo Necaxa también tendrá que enfrentar a la autoridad moral.