La boxeadora poblana Gaby Sánchez protagonizará el “Capítulo Final” frente a la argentina Tamara Demarco, en una pelea de desempate programada para el 28 de marzo en el Auditorio GNP Seguros en Puebla.

En este combate estará en juego el título interino del Consejo Mundial de Boxeo, luego del empate que ambas registraron el pasado 8 de noviembre, lo que elevó la expectativa entre la afición.

Gaby “La Bonita” Sánchez enfrentará a Tamara Demarco por título del CMB en Puebla

El presidente del organismo, Mauricio Sulaimán, destacó que se trata de una de las contiendas más esperadas del calendario, debido a la rivalidad generada tras el resultado anterior. Además, subrayó que la realización de este tipo de eventos contribuye a posicionar a Puebla como sede de funciones de alto nivel y a impulsar el talento local en el boxeo profesional.

Gaby “La Bonita” Sánchez enfrentará a Tamara Demarco por título del CMB en Puebla (cortesía)

La cartelera también incluirá otros combates, entre ellos el duelo del poblano Alan Cuatecatl ante el argentino Mateo Miramont, que formará parte de la función previa a la pelea estelar.

En representación del gobierno estatal, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, señaló que este tipo de espectáculos deportivos proyectan a la entidad a nivel internacional y generan derrama económica para distintos sectores, desde comercios locales hasta servicios turísticos.

Gaby “La Bonita” Sánchez enfrentará a Tamara Demarco por título del CMB en Puebla (cortesía)

Por su parte, Gaby “La Bonita” Sánchez afirmó que realizó una preparación intensa para el combate, incluyendo un campamento en altura a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones físicas y mentales. La pugilista también llamó a la afición poblana a respaldarla y hacer valer la localía en una pelea que definirá la rivalidad.

El promotor de Latin KO, Iván León, informó que las actividades comenzarán el 26 de marzo con un entrenamiento público en el zócalo de Puebla a las 16:00 horas, mientras que el pesaje oficial se llevará a cabo el 27 de marzo al mediodía, previo a la función del sábado.