El Gobierno de José “Pepe” Chedraui Budib ha dado pasos sólidos en políticas públicas, pues el municipio de Puebla consolidó su adhesión a la Alianza Global en Materia de Cuidado, recibiendo un reconocimiento internacional por las acciones impulsadas en materia de cuidado y bienestar.

El anuncio se realizó desde la Secretaría de las Mujeres que dirige Zaira González Gómez, donde se detalló que esta alianza promueve el reconocimiento del cuidado como una necesidad, una tarea y un derecho.

Gobierno de Pepe Chedraui consolida una política innovadora en cuidados

A través de un comunicado, la Alianza reconoció a Puebla por su trabajo en materia de políticas de cuidado como un eje principal dentro de la administración, siendo una problemática que produce desigualdades.

Zaire González señaló que esta decisión del municipio representa un paso estratégico para fortalecer la agenda municipal en materia de cuidados, intercambiar experiencias con gobiernos y organizaciones de distintas regiones del mundo, y consolidar acciones que permitan reconocer, reducir y redistribuir el trabajo.

La formalización de esta alianza fue impulsada por el presidente municipal, Pepe Chedraui, con el objetivo de construir una ciudad más justa, solidaria e incluyente, teniendo el bienestar social y el desarrollo con igualdad como pilares.

Con esta estrategia, el municipio de Puebla fortalece su compromiso de mantener políticas públicas en materia de cuidados, posicionando al municipio como un referente nacional.