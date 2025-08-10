El gobernador Alejandro Armenta anunció que, en coordinación con el Gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum, se impulsa la transformación de Puebla en un centro de innovación y desarrollo económico. En breve, se firmará un convenio con la presencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, junto a desarrolladores y empresas interesadas en invertir en la entidad.

Armenta destacó que su administración trabaja en una distribución justa de la riqueza mediante inversiones estratégicas en proyectos de alto impacto científico y educativo. Próximamente, tomará protesta el Consejo de Promoción e Inversión del Estado de Puebla, pieza clave para atraer capital nacional e internacional.

Puebla: capital de la Tecnología y la Sostenibilidad

El mandatario señaló que se fortalecerán los Polos de Bienestar y se aprovechará el potencial del polígono ubicado en San José Chiapa para la instalación de empresas tecnológicas y sostenibles. Instruyó al secretario de Desarrollo Económico, Víctor Gabriel Chedraui, a trabajar con Marcelo Ebrard en el catálogo de inversionistas.

Armenta subrayó que Puebla participa en 10 de los proyectos más relevantes impulsados por la presidenta de México, destacando el talento científico local y la colaboración con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación para consolidar la entidad como referente nacional en soberanía tecnológica y sostenibilidad.