Pepe Chedraui Budib, presidente municipal de Puebla, reiteró su compromiso con salvaguardar la integridad de las y los estudiantes de la capital poblana. Con este objetivo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General del Estado (FGE), en colaboración con la Policía Cibernética y autoridades universitarias, realizaron un despliegue territorial en inmediaciones del Complejo de Ciudad Universitaria Puebla.

Despliegue para garantizar la seguridad estudiantil

La Policía de la Ciudad, a través del Grupo K9 y sus grupos especiales, encabezó el operativo para detectar objetos y sustancias prohibidas que pudieran ser ingresadas al complejo universitario.

La SSC en colaboración con otras autoridades realizan despliegue territorial en Ciudad Universitaria Puebla. (Cortesía)

Asimismo, la Dirección General de Prevención Social del Delito y Atención a Víctimas continúa brindando talleres y capacitaciones de manera constante, con el fin de prevenir casos de extorsión, delitos cibernéticos y promover el correcto uso de redes sociales, entre otras medidas de prevención.