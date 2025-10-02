Pepe Chedraui Budib, presidente municipal de Puebla, reiteró su compromiso con salvaguardar la integridad de las y los estudiantes de la capital poblana. Con este objetivo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General del Estado (FGE), en colaboración con la Policía Cibernética y autoridades universitarias, realizaron un despliegue territorial en inmediaciones del Complejo de Ciudad Universitaria Puebla.
Despliegue para garantizar la seguridad estudiantil
La Policía de la Ciudad, a través del Grupo K9 y sus grupos especiales, encabezó el operativo para detectar objetos y sustancias prohibidas que pudieran ser ingresadas al complejo universitario.
Asimismo, la Dirección General de Prevención Social del Delito y Atención a Víctimas continúa brindando talleres y capacitaciones de manera constante, con el fin de prevenir casos de extorsión, delitos cibernéticos y promover el correcto uso de redes sociales, entre otras medidas de prevención.