La exposición “El Murmullo de los Océanos” del artista César Menchaca se consolida como un éxito cultural en Puebla, al alcanzar más de 200 mil visitantes en la Galería del Palacio Municipal.

Ante la histórica respuesta del público, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por Pepe Chedraui, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) que dirige Anel Nochebuena, anunció que la muestra se extenderá hasta el próximo 2 de noviembre, con el fin de que más personas puedan disfrutarla.

El impacto de la exposición en Puebla

Inaugurada el 17 de julio, la muestra fusiona el arte huichol con materiales contemporáneos y un fuerte mensaje ambiental. Las esculturas monumentales están decoradas con chaquira tradicional y plásticos recolectados en playas mexicanas, lo que invita a reflexionar sobre la urgencia de proteger los océanos.

"El Murmullo de los Océanos" de César Menchaca, instalada en la Galería del Palacio Municipal de Puebla, extiende su permanencia. (Cortesía )

El “Murmullo de los Océanos” ha cautivado tanto a poblanos como a turistas, convirtiéndose en parte esencial de la agenda cultural de la ciudad.

Puede visitarse todos los días, de 10:00 a 20:00 horas, en la Galería del Palacio Municipal, con entrada libre.

Con esta extensión, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de acercar el arte y la cultura a la ciudadanía, además de consolidar a Puebla como sede de exposiciones de talla nacional e internacional.