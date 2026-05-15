El hotel Grand Fiesta Americana Puebla Angelópolis celebró su décimo aniversario consolidándose como uno de los complejos de hospitalidad más importantes del país y un punto emblemático de la zona de Angelópolis, una de las áreas con mayor crecimiento turístico y empresarial de Puebla.

Desde su apertura en 2016, el recinto se posicionó como una opción de lujo para viajeros nacionales e internacionales gracias a su combinación de diseño contemporáneo, experiencias gastronómicas y ubicación estratégica frente a la Estrella de Puebla.

Hotel en Angelópolis se consolida como referente turístico en México

Durante esta década, el hotel ha recibido cerca de 600 mil huéspedes y más de un millón de visitantes en sus restaurantes y espacios gastronómicos, además de albergar más de 8 mil eventos sociales, corporativos y turísticos.

Autoridades de Posadas destacaron que Grand Fiesta Americana Puebla Angelópolis también contribuyó al desarrollo económico local mediante la generación de más de 2 mil empleos directos e indirectos.

El Director de Operaciones Upscale and Luxury de Posadas, Manuel Galán, señaló que el hotel representa la apuesta de la cadena por elevar los estándares de hospitalidad en México, integrando experiencias de lujo con la identidad cultural poblana.

Grand Fiesta Americana Puebla impulsa empleos y desarrollo económico (cortesía)

Uno de los principales atractivos del inmueble es su propuesta culinaria encabezada por el chef Gerardo Rivera. El restaurante La Distral se ha convertido en un referente gastronómico gracias a reinterpretaciones contemporáneas de platillos tradicionales como el mole poblano y los chiles en nogada.

Además, espacios como Stelaris Bar y el Sky Bar destacan por su mixología de autor y vistas panorámicas del skyline poblano, convirtiéndose en puntos favoritos para turistas y visitantes locales.

El hotel también ofrece alberca al aire libre, spa, gimnasio, áreas de coworking, servicio Grand Club y espacios pet friendly, características que fortalecieron su posicionamiento dentro del turismo premium en México.

Con este aniversario, Grand Fiesta Americana Puebla Angelópolis reafirma su presencia como uno de los destinos de hospedaje y experiencias de lujo más representativos de Puebla.