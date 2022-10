En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), denunciaron a Mr Doctor, Octavio Arroyo, por misoginia y difundir fotos íntimas a través de un tendedero de denuncias que colocó una colectiva feminista.

Octavio Arroyo, conocido como Mr Doctor en redes sociales, es un “influencer”médico con más de 250 mil seguidores en Instagram y casi un millón y medio de suscriptores en YouTube.

La denuncia por violencia de género en su contra fue compartida justo el día que Mr Doctor acudió a la Facultad de Medicina de la BUAP, a una conferencia el 26 de octubre pasado.

¿Qué sucedió con Mr Doctor en la BUAP?

Todo comenzó cuando la Facultad de Medicina de la BUAP informó que Mr Doctor visitaría dicha escuela para una serie de conferencias los días 25 y 26 de octubre.

Como respuesta, los estudiantes rechazaron la actividad del “influencer” y en los comentarios del anunció criticaron la elección de la BUAP por invitarlo: “Ese wey nomás sabe humillar al gremio médico y burlarse de las enfermeras”.

El mismo día de la visita de Mr Doctor a la BUAP, una colectiva feminista de la Facultad colocó un tendero de denuncias por acoso, donde colocaron una foto del “influencer” con la siguiente descripción:

“Misógino, difusor de fotos íntimas y denigra al personal de enfermería”. Denuncia contra Mr Doctor

Pese a la denuncia en su contra, Mr Doctor terminó con las actividades que tenía programadas en la Facultad de Medicina de la BUAP pero al salir vio su rostro en el tendedero.

De acuerdo con un video que compartieron por redes sociales, al verse en el tendedero, Octavio Arroyo quitó la foto con la denuncia en su contra y además, contestó comentarios negando las acusaciones.

“Yo no soy misógino ni comparto imágenes. Diganmelo en mi cara y ponga la denuncia donde debe de ser. Pero no te preocupes, ya tengo tus datos y mañana me pongo en contacto contigo para que me lo digas directamente”, respondió.

Las denuncias contra médicos agresores en la BUAP

El 26 de octubre, una colectiva feministas de la Facultad de Medicina de la BUAP instaló un tendedero de denuncias contra estudiantes, médicos internos y pasantes de servicio social por agresores y violencia de género.

En las denuncias, las alumnas colocaron fotos de los agresores y las violencias de las que son responsables como difusión de fotos íntimas, tocamientos sin consentimiento, acoso sexual, violencia psicológica, manipulación y por amenazas.

Además, pegaron pruebas de las violencias como capturas de pantalla de WhatsApp y notas que han sido publicadas con las denuncias contra algunos médicos.

Pese a ser el tendedero de denuncias una protesta pacífica por parte de estudiantes de la BUAP, la colectiva feminista acusó que los mismos agresores y sus amigos han ido a arrancar sus fotos, tal y como lo hizo Mr Doctor.

“Estos son los rostros de los agresores de la Facultad de medicina de la BUAP. Los mismos agresores o sus amigos fueron a quitar sus fotos del tendedero. Por cierto que ahí está el influencer ‘Mr. Doctor’”, compartieron en redes.

