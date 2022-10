En Hookah Santa Fe, bar ubicado en Lomas de Santa Fe en la alcaldía Cuajimalpa, una joven fue drogada en el baño sin que hasta el momento haya detenidos o detalles de la agresión.

De acuerdo con la denuncia, la joven fue drogada el pasado viernes 21 de octubre en el bar Hookah Santa Fe, Ciudad de México (CDMX), y el establecimiento no se ha hecho responsable ni contribuido a la investigación.

Por su parte, Hookah Santa Fe se deslindó de lo ocurrido a la joven que fue drogada en el baño y la responsabilizo por el consumo de bebidas.

La madre de la joven que fue drogada en el bar Hookah Santa Fe denunció que su hija acudió al establecimiento ubicado en Av. Vasco de Quiroga 3880 junto a cuatro de sus amigas.

Para regresar a casa, el grupo de amigas acordó que el chofer de una de ellas y la joven debía avisar cuando saliera de Hookah Santa Fe, pero nunca llamó a su mamá.

“Quedé con ella de que me llamaría cuando saliera del lugar. No me llamaba. Yo le marqué muchas veces y no me contestaba, de repente me llama una de sus amigas para decirme que no encontraban a mi hija, que ya se había acabado la fiesta”.

Madre de la joven