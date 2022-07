Gracias a la Ley Olimpia un hombre ganó la demanda a su ex esposa en Coahuila, luego de difundir fotografías íntimas del sujeto para obtener beneficios durante el proceso de divorcio.

Se trata de caso inédito que sucedió en Coahuila, pues por primera vez un hombre habría sido amparado con la Ley Olimpia luego de que su ex esposa utilizara fotografías intimas para amedrentarlo.

Todo comenzó cuando en agosto de 2021, cuando la ahora ex esposa del hombre buscó divorciarse de él, por lo que inició formalmente el tramite ante el Poder judicial del Estado de Coahuila.

Ex esposa pedía la liberación de todas las contraseñas para no difundir fotografías íntimas del hombre

Una vez iniciado el proceso, la ex esposa del hombre le dio la opción de detener el divorcio solo si este cumplía con una serie de condiciones, entre las que se encontraban:

El cambio de religión

La liberación de las contraseñas de todos sus dispositivos electrónicos

Mostrar todos sus recibos de nómina.

El hombre se negó rotundamente, por lo que decidió continuar con el divorcio, sin embargo, también opto por pelear la custodia de sus tres hijas ya que alegaba señales de maltrato.

Debido a que el hombre no acepto la propuesta de su ex esposa, la mujer amago con difundir fotografías íntimas del sujeto para que este aceptara.

De nueva cuenta el hombre rechazó la propuesta, por lo que su ex esposa procedió a filtrar las fotografías íntimas en su entorno laboral, causando el despido inmediato del sujeto.

Es la primera vez que la Ley Olimpia favorece a un hombre en Coahuila

El hombre identificado como Diego ‘N’ encontró amparo en la Ley Olimpia, que sanciona a quien cometa el delito de violación a la intimidad sexual al compartir contenido íntimo de una persona sin su consentimiento.

Ley Olimpia (Graciela López / Graciela López)

Así fue como el caso del hombre llegó hasta un juez de control, quien le dio la razón a Diego ‘N’ el pasado 11 de julio, durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal de Saltillo.

La ex esposa fue acusada de por el delito penal de Violencia a la Intimidad Sexual, crimen por el que podría pasar de 4 a 6 años de prisión.

Por el momento, la ex esposa fue sometida a una serie de medidas cautelares, como no acercase a la víctima y que no hable mal de él ante sus hijas.