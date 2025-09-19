Fue durante un acto oficial que Eliseo Morales Rosales hizo una invitación a los pensionados y el uso de su dinero: Gasten en la “zona de tolerancia”, sugirió el alcalde de Izúcar de Matamoros, Puebla.

“Allá está la zona de tolerancia, allá que se vayan y si no tienen raite, los llevamos y los traemos [..] cuando cae la pensión”. Eliseo Morales Rosales, alcalde de Izúcar de Matamoros

Lo dicho por Eliseo Morales Rosales se viralizó en redes, ya que también tuvo lugar durante la reapertura del Zócalo de Izúcar de Matamoros el pasado 15 de septiembre.

El gobierno de Izúcar de Matamoros destacó en redes que la renovación del Zócalo es una nueva página en la historia del municipio , ya que es un espacio digno.

Eliseo Morales Rosales (Especial)

En la reinauguración del Zócalo de Izúcar de Matamoros, el alcalde Eliseo Morales Rosales habló sobre las medidas de seguridad de la nueva plancha, por lo que invitó a pensionados a ir a la “zona de tolerancia”.

Tal como explicó Eliseo Morales Rosales, la policía turística de Izúcar de Matamoros ya no va a permitir que molesten a las mujeres con “el billetito de 200″, ya que no es una zona de tolerancia o prostitución.

Por lo mismo, los pensionados que gustan ir del Zócalo deben acudir con respeto, ya que habrá cero tolerancia.

Incluso, Eliseo Morales Rosales aseguró que los llevarían de ida y regreso a la zona de tolerancia.

Eliseo Morales Rosales igualmente pidió a los ciudadanos manejarse con respeto en el Zócalo de Izúcar de Matamoros y se cuidaría tanto a los pensionados como a las mujeres acosadas con el pago mensual de los “abuelitos”.