Diputados de Morena han planteado una iniciativa de ley contra el ruido excesivo en CDMX, para regular y sancionar a las personas y negocios que excedan los límites permitidos.

Esta iniciativa de Morena fue presentada ante la Cámara de Diputados en el Congreso de la CDMX, la cual pretende regular y sancionar el ruido excesivo que hay en la ciudad.

¿Qué dice la propuesta de ley contra el ruido excesivo en CDMX?

Los diputados morenistas Leonor Gómez Otegui y Paulo Emilio García, presentaron una propuesta de Ley contra ruido excesivo en CDMX, la cual contiene 30 artículos.

Esta Ley contra ruido excesivo en CDMX busca poner límites sobre el ruido en zonas de la ciudad como:

Zonas residenciales

Establecimientos y negocios

Automóviles

Obras públicas y privadas

Auditorios y salones de fiesta

Esta Ley contra ruido excesivo en CDMX pretende que las autoridades puedan atender las quejas y aplicar las sanciones estipuladas en la propuesta de Ley contra ruido excesivo en CDMX.

Esta Ley contra ruido excesivo en CDMX establece un límite de entre 62 a 65 decibeles; actualmente se registran hasta 100 decibeles en horas pico.

Entre las sanciones que se están contemplando ante esta propuesta de Ley contra ruido excesivo en CDMX, están:

Multas económicas elevadas

Clausura o suspensión temporal del establecimiento

Cancelación de permisos y licencias

Se espera que las multas puedan estar entre los 300 a los 2 mil 500 veces la UMA (Unidad de Medida de Actualización), y aumentará un 10% sí se acumulan más de dos denuncias en 6 meses.