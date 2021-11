Trabajadores de la salud buscan a AMLO en Oaxaca; exigen ser recontratados

Trabajadores de la salud se congregaron fuera de la 28 Zona Militar de Oaxaca donde el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) da su conferencia mañanera del 29 de noviembre.

Integrantes de la Coordinadora de Sindicatos de Salud esperan, desde las 5 de la mañana, afuera de la Zona Militar con la intención de entregar a AMLO la minuta de acuerdos que también se hizo llegar a los Servicios de Salud de Oaxaca.

En dicha minuta, exigen ser recontratados como prometió el mandatario luego de que miles de trabajadores de la salud comenzaran a ser despedidos en varias entidades del país cuando los casos Covid-19 disminuyeron.

Los trabajadores de la salud se mostraron decepcionados del mandatario luego de que, al llegar a la zona militar no los recibiera.

Los manifestantes dijeron a medios locales que habían llegado como una manifestación pacífica con la única intención de entregarle la minuta, sin embargo, descubrieron que AMLO no es sensible ante su situación de desempleo.

“La Coordinadora venía de forma pacífica simplemente a entregar un documento, no ve a otra cosa, pero vemos que no es sensible el señor presidente a esta situación, vemos que prácticamente a él no le interesa”

Trabajadores de la salud