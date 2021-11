El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que las obras del corredor del Istmo de Tehuantepec serán administradas por una empresa custodiada por la Secretaría de Marina (Semar).

En un video, el presidente AMLO compartió que esté 27 de noviembre supervisó las obras del corredor del Istmo y visitó Coatzacoalcos, Veracruz.

El presidente AMLO destacó que todo el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec será manejado por una empresa custodiada por la Semar.

El mandatario aseguró que la Semar estará a cargo del proyecto del Istmo para que los bienes nos se privaticen, ni se entreguen a particulares.

“Para que los bienes del pueblo de la nación no se trasladen, no se entreguen a particulares, no se rematen, ya no queremos más privatizaciones, queremos cuidar lo que es te todos los mexicanos y que mejor que la Secretaría de Marina”

AMLO