A través de redes sociales se viralizó otro caso indignante de una boda en México, pues se trató de un matrimonio infantil en el estado de Oaxaca.

Y es que se difundieron imágenes de la “celebración”, la cual tuvo lugar en la comunidad de San Juan Yosocani, en donde se puede ver a niños tomando alcohol bajo la mirada de los mayores.

Cabe recordar que el pasado mayo 2025 se reportó otro matrimonio entre menores de edad, en el estado de Guerrero, el cual las autoridades manifestaron se llevó a cabo con el amparo de usos y costumbres.

Boda infantil en Oaxaca: otro indignante caso de matrimonio entre menores de edad

En redes sociales se difundieron imágenes de una boda infantil en el estado de Oaxaca, realizada entre César y Jackeline, ambos menores de edad.

Los hechos, ocurridos en la comunidad de San Juan Yosocani, en el municipio de Santiago Jamiltepec, generó indignación entre las personas.

En imágenes difundidas se puede observar que la comunidad realizó un gran festejo, al cual asistieron ambas familias.

Uno de los dos pasteles llamó la atención, pues adornado con un corazón al centro contenía los nombres de los dos menores de edad.

Y es que señalan que este tipo de prácticas continúa entre las comunidades, a pesar de que está prohibida por la ley en México.

No obstante, suelen ampararse bajo usos y costumbres, por lo que muchos menores de edad continúan contrayendo matrimonio.

En muchos de los casos se trata de matrimonios arreglados por los padres, pues los menores de edad no tiene la facultad para decidir.

Boda infantil en Oaxaca: niños toman alcohol entre risas de adultos

Otra situación que llamó la atención de la boda infantil en Oaxaca, fue el hecho de que menores de edad fueron captados tomando alcohol entre risas de los adultos.

Esto se debe que como parte de la celebración los asistentes realizaron el “baile de la calabaza”, el cual tradicionalmente al finalizar se beben cervezas y refrescos.

No obstante, en esta ocasión se les permitió beber alcohol a los niños, y no solo bebidas que no lo contienen.

Los hechos también generaron indignación, pues se pudo observar a muchos mayores tomando fotos de esta situación, sin que a alguno de ellos pareciera molestarle.

Esto se debe a que algunos videos muestran que fueron los mismos adultos quienes instaron a los niños a beber, dando acceso a alcohol a los menores.