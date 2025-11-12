Gracias a las estrategias impulsadas por el Gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara Cruz, el Gabinete de Seguridad logró la detención de dos mujeres chiapanecas y una mexiquense implicadas en el asesinato de un menor.

Oaxaca refuerza su seguridad

Este resultado se dio gracias al operativo desplegado en Juchitán de Zaragoza, donde las tres mujeres, incluida la madre del menor, fueron aseguradas por su participación en la desaparición y muerte del menor de cuatro años.

Asimismo, se dio a conocer que las mujeres son investigadas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca por el posible asesinato de tres personas, uno de ellos sucedido el 10 de noviembre en el municipio Juchitán de Zaragoza.

Durante el operativo participaron elementos de la Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Marina (Semar), de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Finalmente, el gobernador Salomón Jara condenó este hecho y reafirmó su compromiso en colaborar con la Fiscalía para esclarecer los hechos.