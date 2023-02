Rosario, mejor conocida como Chayito de 14 años en el municipio de Tuxtepec en Oaxaca, fue vendida por 500 pesos y un pavo a un abusador sexual, quien la golpeó y violó todos los días, hasta que Chayito escapó.

La joven, que ahora se debate entre la vida y la muerte por un incendio en Tuxtepec, no conoció a su mamá, pues fue asesinada a golpes por su padre. Chayito y su hermana fueron adoptadas por su abuelita, luego de vivir en un “chiquero”.

Antes de ser rescatadas, Chayito y su hermana pasaron noches sin dormir debido a los olores del rastro en que habitaban producidos por la sangre de los animales sacrificados: “Apestaba, no podíamos comer por lo apestoso que estaba”, narró.

A mano limpia y en medio de jeringas usadas, pañales, ratones y cucarachas, Chayito se dedicaba a pepenar con su hermana y su abuelita hasta que fue vendida por 500 pesos, un pavo y un marrano.

Chayito fue vendida por su prima a un abusador sexual

Hubo muchas carencias en las condiciones de vida que la abuelita de Chayito pudo ofrecer a su nieta. Jamás conoció un Árbol de Navidad, nunca festejó un cumpleaños y solo una vez al mes come carne.

En ese contexto, Chayito huyó de Tuxtepec y acudió con una de sus primas en Oaxaca, quien la vendió a un abusador sexual de 19 años que la mantuvo presa por un año, en el cual la violó y golpeó.

“Él me decía que no podía escapar porque había pagado por mí… Al reclamarle, le pregunté que cuánto había pagado por mí y me respondió que dio un cochino, un guajolote y 500 pesos”, explicó Chayito.

Chayito se debate entre la vida y la muerte tras incendio en Tuxtepec

Sin embargo, esa no fue la última tragedia para Chayito, quien logró escapar un año después de su captor. No obstante, un incendio en Tuxtepec sitúa a la joven entre la vida y la muerte. Su abuelita murió en la tragedia.

De acuerdo con los primeros reportes, Rosario sufrió quemaduras de tercer grado en el 100% de su cuerpo por el incendio en el domicilio de la colonia Hidalgo de Tuxtepec; el estado de Chayito se reporta delicado.