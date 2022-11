Por el feminicidio de Ariadna Fernanda, testimonios a modo de denuncia señalan que Rautel Astudillo, su presunto feminicida, se dedicaba a la trata de personas.

Así lo exhibió Fernanda Olvera, cercana a Ariadna Fernanda, a través de un video que recopila una serie de testimonios en formato de mensajes de WhatsApp.

Los mensajes que fueron compilados son comentarios referentes a Rautel Astudillo luego de que se le señaló de estar involucrado en el feminicidio de la joven de 27 años, cuyo cuerpo fue hallado en la carretera La Pera-Cuautla.

El video a modo de denuncia fue publicado por Fernanda Olvera en su cuenta de Facebook el día de ayer, martes 8 de noviembre.

La usuaria compartió los testimonios con el fin de dar a conocer quién es realmente Rautel Astudillo, luego de que éste pidiera que se hiciera “un movimiento” para hacer saber quién es y que era inocente.

“Listo aquí está tu movimiento para que la gente se entere quien eres Rautel Astudillo”, escribió la joven.

El video, de 1:17 minutos comienza con la frase “Querías que se hiciera un movimiento para ti y se diera a conocer la persona que eres. Bien pues aquí tienes tu movimiento”.

Posteriormente adjunta una serie de mensajes de WhatsApp hechos por personas que presuntamente conocieron o escucharon hablar sobre Rautel Astudillo.

En estas denuncias los testimonios destacan que al empresario aduanal, señalado por feminicidio, “le gustaba poner mal a las niñas cayéndose de pedas con shorts” mientras él estaba sobrio.

Asimismo señalaron que el imputado solía pedir a sus invitadas tomarse “shots” para embriagarlos mientras él se mantenía abstemio.

“A mí cuando me lo presentaron me dijo: si quieres estar aquí debes tomar esto. Y eran como 6 shots de no sé qué mierda y dije nel no quiero estar, y me fui. Nunca tomé con él pero sí ví como siempre las que estaban con él, terminaban muy mal”.

Testimonio