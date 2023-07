El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se sumó a contradecir al coordinador de senadores, Clemente Castañeda, luego de abrir la posibilidad de que Movimiento Ciudadano apoye a Xóchitl Gálvez en su posible candidatura en la alianza Va por México rumbo a las candidaturas 2024.

Samuel García dijo que respeta a Clemente Castañeda pero que esa es una ocurrencia porque en realidad Va por México, es decir el PAN, PRD y PRI, también son sus enemigos.

“Respeto mucho a Clemente (Castañeada) yo no sé a quien se le ocurre ir con el PRI y el PAN, son nuestros enemigos, vean aquí a NL. No hay un día en que esos partidos no se dediquen a corromper, están llenos de trazas, de robos, entonces que me pregunten a mi Samuel García, que ¿qué opino de ir con el PRIAN? Ni a la esquina. No hay manera de que convivamos con esa viaja política que le ha hecho un daño terrible a Nuevo León y el país, al menos yo, Samuel, no hay manera”

Samuel García. Gobernador Nuevo León