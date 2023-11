Samuel García rechazó la noche de este miércoles 29 de noviembre que Movimiento Ciudadano sea responsable de lo que pasó en el Congreso de Nuevo León y señala a quienes considera culpables.

Y es que este día, durante la sesión legislativa para nombrar al gobernador interino de Nuevo León, un grupo de más de 30 personas irrumpieron en el recinto con la intención de obstaculizar las labores del Congreso Local.

Samuel García acusó que los legisladores del Congreso de Nuevo León debían elegir a alguien de Movimiento Ciudadano para quedar cono gobernador interino, o de lo contrario tomaría medidas al respecto.

Samuel García señaló tener conocimiento de los disturbios que se generaron durante la sesión del Congreso Local para elegir al gobernador interino, mismos de los aseguró Movimiento Ciudadano no era responsable.

Por ello, acusó a integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), como los presuntos responsables de los quejosos.

Incluso, Samuel García dijo que todo se trató de un “autoboicot” perpetrado por dichos partidos, con el objetivo de crear inestabilidad política en Nuevo León, pero que el partido naranja no cedería.

“Me extraña. La gente de Movimiento Ciudadano no es como el PRI, no son porros, nunca se han prestado a eso. Yo más bien creo que es un autoboicot... el PAN lleva dos tres días pidiendo desaparición de poderes, generando inestabilidad y eso no le hace bien a Nuevo León. Ya sabemos como se maneja el PRI y el PAN, no vamos a caer en provocaciones”.

Samuel García