Adán Augusto López, secretario de Gobernación, acusó que Samuel García engañó al Gobierno de México y no tenía proyecto para la construcción del Acueducto El Cuchillo II.

Así lo manifestó este jueves 17 de noviembre durante una reunión que sostuvo con representantes de la sociedad civil de Guanajuato.

Adán Augusto López hizo mención de que Samuel García, gobernador de Nuevo León, había asegurado contar con el proyecto del Acueducto El Cuchillo II terminado.

Esto habría ocurrido cuando se estableció el acuerdo con el gobierno federal para resolver el problema de agua en Nuevo León luego de una larga sequía, sin embargo, el secretario de Gobernación exhibió que esto fue un engaño.

Adán Augusto López contó que luego de que Samuel García hizo entrega del supuesto proyecto ejecutivo del Acueducto El Cuchillo II en una USB, ésta estaba vacía.

Cabe mencionar que la entrega de la USB se efectuó en un evento público, luego de que Samuel García llegó a un acuerdo con el Gobierno de México.

El secretario de Gobernación dijo que los técnicos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no hallaron la documentación y los planos del proyecto cuando Samuel García hizo entrega de ellos en una USB.

“Se lo entregamos al de la Conagua y dos días después me hablan y me dicen: ‘Oiga licenciado, esto no es proyecto ejecutivo, esto no llega ni anteproyecto, no nos entregó nada’”.

Adán Augusto López