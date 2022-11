Samuel García recibió con los brazos abiertos a Adán Augusto López, el secretario de Gobernación , a pesar de que en días pasados ambos se enfrascaron en un pleito.

Dejando de lado las diferencias, señalamientos y acusaciones, Samuel García dio la bienvenida a Adán Augusto López a Nuevo León, del que afirmó, es el “mejor estado de México”.

De esa manera, Samuel García rechazó que exista algún tipo de “rencor” con Adán Augusto López tras los dimes y diretes , ya que lo recibió con los brazos abiertos en su visita.

Al recibir este martes 1 de noviembre al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el gobernador de Nuevo León, Samuel García , le dio la bienvenida al funcionario federal.

A pesar de las recientes “hostilidades” entre ambos por el tema de la seguridad, el propio Samuel García rechazó que exista algún tipo de rencillas con el secretario de Gobernación.

Abordados por medios de comunicación y cuestionados por lo ocurrido días atrás, los dos coincidieron en su postura al resaltar que no hay rencores entre ambos.

Luego de negar que tenga problemas con el funcionario federal, Samuel García dio la bienvenida a Adán Augusto López al que dijo, es el “mejor estado de México”.

Ante lo dicho por el mandatario estatal, Adán Augusto López continuó con el tono amistoso y le reviró al señalar que Nuevo Léon es el mejor estado, pero solo después de su natal Tabasco.

Como diría José José: "Ya lo pasado pasado, no me interesa" Adán Augusto López y Samuel García, bromean durante la visita del secretario de gobernación al estado de #NuevoLeón pic.twitter.com/lyLJLZfhfE

Aun cuando en días pasados ambos intercambiaron señalamientos debido al tema de seguridad, Adán Augusto López rechazó que tenga problemas con Samuel García.

Al respecto, el secretario de Gobernación admitió que pueden existir posturas distintas entre ambos, pero resaltó que eso no implica que se hayan formado rencillas.

Por dicha razón, también negó que sea necesario que alguno de los dos se disculpe por el pleito que protagonizaron, pues indicó que las diferencias es un tema natural en la política.

“Nunca he tenido rencillas con el Gobernador, sí tenemos posiciones en las que no coincidimos (...) no sé si el gobernador me quiera pedir disculpas, pero no hay lugar a eso, somos políticos”

Adán Augusto López