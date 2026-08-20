El Gobierno de Monterrey, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible y la Dirección para una Ciudad Verde, realizó una jornada ambiental en “Alameda de Pinta” para promover el cuidado del medio ambiente y fortalecer el conocimiento de la flora local.

Durante la actividad, las familias y visitantes participaron en dinámicas de convivencia y aprendizaje relacionadas con la flora de la región y la biodiversidad.

Monterrey promueve educación ambiental con “Alameda de Pinta”. (cortesía)

“Alameda de Pinta” acerca la educación ambiental a las familias

La jornada se llevó a cabo de las 10:00 a las 14:00 horas e incluyó diversas actividades, entre ellas una lotería para que las y los asistentes conocieran más sobre la flora local de manera divertida.

Como parte del encuentro se realizó la dinámica “Lotería de flores silvestres”, mediante la cual familias y visitantes identificaron distintas especies de flora y aprendieron sobre la biodiversidad de la región.

La actividad buscó combinar la convivencia con el aprendizaje sobre las especies vegetales que forman parte del entorno de Monterrey.

Monterrey promueve educación ambiental con “Alameda de Pinta”. (cortesía)

Entregan plantas nativas a participantes

Las personas ganadoras de la dinámica recibieron plantas nativas, con el objetivo de incentivar su incorporación en jardines y espacios particulares.

El uso de estas especies contribuye a la conservación de plantas adaptadas a las condiciones climáticas de Monterrey y fortalece el cuidado de la biodiversidad urbana.

Con este tipo de actividades, el Gobierno de Monterrey refrenda su compromiso de acercar la educación ambiental a la ciudadanía y fomentar la participación de las familias en el cuidado de las áreas verdes y la biodiversidad urbana.