Monterrey promueve educación ambiental con “Alameda de Pinta”.

El Gobierno de Monterrey, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible y la Dirección para una Ciudad Verde, realizó una jornada ambiental en “Alameda de Pinta” para promover el cuidado del medio ambiente y fortalecer el conocimiento de la flora local.
Durante la actividad, las familias y visitantes participaron en dinámicas de convivencia y aprendizaje relacionadas con la flora de la región y la biodiversidad.
“Alameda de Pinta” acerca la educación ambiental a las familias
La jornada se llevó a cabo de las 10:00 a las 14:00 horas e incluyó diversas actividades, entre ellas una lotería para que las y los asistentes conocieran más sobre la flora local de manera divertida.
Como parte del encuentro se realizó la dinámica “Lotería de flores silvestres”, mediante la cual familias y visitantes identificaron distintas especies de flora y aprendieron sobre la biodiversidad de la región.
La actividad buscó combinar la convivencia con el aprendizaje sobre las especies vegetales que forman parte del entorno de Monterrey.
Entregan plantas nativas a participantes
Las personas ganadoras de la dinámica recibieron plantas nativas, con el objetivo de incentivar su incorporación en jardines y espacios particulares.
El uso de estas especies contribuye a la conservación de plantas adaptadas a las condiciones climáticas de Monterrey y fortalece el cuidado de la biodiversidad urbana.
Con este tipo de actividades, el Gobierno de Monterrey refrenda su compromiso de acercar la educación ambiental a la ciudadanía y fomentar la participación de las familias en el cuidado de las áreas verdes y la biodiversidad urbana.