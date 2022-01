Una vez más, Mariana Rodríguez se refirió a las críticas que ha recibido por la “adopción” de un bebé del DIF Capullos, por un fin de semana: “He estado muy triste y enojada”.

A través de redes sociales, Mariana Rodríguez reiteró que sus actos son impulsados por el amor y sus ganas de ayudar a la gente, no por fines publicitarios.

Asimismo, Mariana Rodríguez subrayó que la ‘adopción’ del bebé se hizo en el marco de la ley, y pidió a la gente que se una para ayudar a los más vulnerables.

El domingo 23 de enero, en su cuenta de Instagram, Mariana Rodríguez publicó una foto en la que se le ve abrazando a dos menores de edad.

La imagen estuvo acompañada de un texto en el que Mariana Rodríguez reflexionó sobre la “discusión frenética” que generó al adoptar a un bebé de Capullos por un fin de semana:

“Hoy escribo esto para la gente que cree que hice algo malo. Quiero decirles que he estado muy triste y enojada, porque creo que las acusaciones y los insultos que recibí son injustos, porque son muchos los que opinaron sin investigar sobre mi relación con Emilio, ni sobre el tiempo que he pasado con él, ni el trabajo que he hecho en Capullos”

Mariana Rodríguez