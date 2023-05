El ex gobernador de Nuevo León y candidato a la presidencia en 2018, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, declaró que podría buscar un cargo público en elecciones 2024.

Esto fue revelado a raíz de un encuentro que tuvo con el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, hace dos semanas, con quien tiene una “excelente relación”, de acuerdo con sus declaraciones.

Antes de eso, compartió a Azucena Uresti que se encuentra bien pese a que “el cuerpo ya no es el mismo”, aunque también señaló que la intención de reunirse con Jesús Zambrano se había pospuesto precisamente por sus problemas de salud.

Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” podría buscar cargo público en elecciones 2024

El ex gobernador, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” señaló que está “visualizando qué puede o qué no”, respecto a sobre si podría buscar un cargo público en las elecciones de 2024.

Declaró que Jesús Zambrano no le ofreció nada durante su reunión, simplemente fue por temas de consejería y ayuda, sin embargo, no descartó buscar un cargo público, aunque “sería muy complicado ser candidato independiente, pero no le asusta, afirmó.

Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” también incluyó entre las opciones el presentarse como candidato a diputado de Nuevo León, argumentando que “es un estado poderoso” para el que “viene un nuevo atrevimiento”.

Algo que se vio con su gobernatura y el mandato actual, de Samuel García .

A su vez, informó que sigue reuniéndose con personajes políticos, quienes le insisten para que participe; y con la gente, con quien platica para tratar de “tener el análisis completo de la situación”.

“El Bronco”, Jaime Rodríguez Calderón, finalizó sentenciando que podría tener una participación política, sin embargo todavía no lo sabe con certeza, aunque actualmente trabaja con sus caballos, acción que le gusta mucho.

“El país necesita una verdadera democracia”: Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”

Además de hablar sobre si volvería a la esfera política, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” afirmó que no hay una verdadera democracia en México.

Declaró que los partidos siguen teniendo una lucha casi canibalística, ya que los organismos siguen sin ser neutrales en favor a la población, por lo que el país está bipartido por Morena y la oposición.

También criticó la encuesta de Morena, definiéndola como “un dedazo”, por lo que sugirió a Jesús Zambrano un verdadero proceso, ya que en su opinión “hemos regresado a la etapa del PRI viejo” en todos los partidos.