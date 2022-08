Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el “Bronco” y ex gobernador de Nuevo León, informó que se sometió a una nueva cirugía este miércoles 17 de agosto.

En sus redes sociales, el Bronco indicó que ya se encontraba listo para su cirugía programada para la mañana de este miércoles, pero no dio mayores detalles sobre en qué consistiría esta nueva intervención.

Sin embargo, de acuerdo con su abogado, el ex gobernador de Nuevo León de 64 años de edad fue hospitalizado para realizarse estudios para analizar una posible reconexión intestinal .

Los estudios se llevarán a cabo entre este miércoles y jueves; de ser favorable su estado de salud, se prevé que sea intervenido.

El ex gobernador de Nuevo León pidió a sus seguidores enviarle buenos deseos y señaló que se reportaría en cuanto le sea posible.

Vale la pena mencionar que el Bronco se ha sometido a al menos dos cirugías previamente relacionadas con problemas gastrointestinales.

“Buen día, r a z a. Acabo de llegar al hospital, ya listo para mi cirugía y con toda mi fe puesta en Dios y en los doctores que la llevarán a cabo. Les pido me incluyan en su oraciones y me manden toda su buena vibra para que todo salga bien. Me reporto en cuanto pueda, abrazos”

Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco