El Bronco, exgobernador de Nuevo León, pide no hacer spoilers a Spider-Man: No Way Home

El Bronco, exgobernador de Nuevo León, pidió no hacer spoilers sobre la película Spider-Man: No Way Home.

Por medio de su cuenta de Facebook, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco, publicó un mensaje en el que pidió a sus seguidores no hacer spoilers sobre la película.

El Bronco pide con meme no hacer spoilers de Spider-Man: No Way Home

En su publicación, El Bronco solicitó con su particular estilo no postear mensajes en los que se hable de la nueva película de la saga de Spider-Man.

Así lo hizo El Bronco al pedir a “la raza” que “no sean gachos”, pues destacó que no todas las personas pudieron comprar un boleto para el estreno de Spider-Man: No Way Home.

Debido a ello, exgobernador del estado de Nuevo León dijo que no hagan spoilers y sugirió que se esperen a que todas las personas puedan ver la película para que hablen sobre ella.

De la misma forma, en su mensaje El Bronco incluyó un meme donde aparece Tobey Maguire interpretando al “Hombre Araña” en Spider-Man 2.

En el meme que compartió en su Facebook Jaime Rodríguez Calderón -cuya plantilla se popularizó hace algunos meses-, el personaje de Peter Parker le pide a Mary Jane no hacer spoilers.

El Bronco pide no spoilers de Spiderman No Way Home (Jaime Rodríguez Calderón / Facebook)

Spider-Man: No Way Home se estrenará el 15 de diciembre en México

Cabe destacar que la película Spider-Man: No Way Home se estrenará mañana miércoles 15 de diciembre en México, sin embargo en redes sociales ya han comenzado a circular diversos mensajes sobre la cinta.

Y es que antes de que se estrene en México, la premiere de Spider-Man: No Way Home se llevó a cabo ayer lunes 13 de diciembre en la ciudad de Los Ángeles, California.

Ante la propagación de publicaciones en Twitter, Facebook, Instagram y demás redes sociales, sobre la película, usuarios de internet que aún no la han visto piden no hacer spoilers sobre ella.

Incluso, se han hecho diversas publicaciones en las cuales se recomiendan algunos tips para evitar caer en una de esas publicaciones sobre Spider-Man: No Way Home.