Por contingencia ambiental, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó el Doble hoy no circula para el sábado 4 de mayo, por lo que te decimos qué carros no circulan en Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con lo señalado por la CAMe en comunicado de prensa emitido a las 15:00 horas, se registraron diversas concentraciones en municipios del Estado de México, que van desde las 160 a las 170 partes por billón (ppb), afectando la CDMX.

Por lo mismo, añadiendo la radiación solar y el viento débil, CAMe activó la contingencia ambiental en Fase I, siendo la segunda que se ve en la CDMX y en la Zona Metropolitana del Valle de México en esta semana.

Doble hoy no circula sábado 4 de mayo: ¿Qué carros no circulan en CDMX por contingencia ambiental?

Debido a la contingencia ambiental, CAMe emitió diversas medidas y restricciones, por la cantidad de ozono que se encuentra en el aire (que tiene una mala calidad actualmente), entre ellas, el Doble hoy no circula para el sábado 4 de mayo:

El Doble hoy no circula aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas del sábado 4 de mayo, por lo que varios carros no podrán circular en la CDMX.

Pero, ¿qué carros no circulan en CDMX? Así quedó el Doble hoy no circula del sábado 4 de mayo:

Holograma de verificación 2

Holograma de verificación 1

Holograma de verificación 00 y 0 engomado rosa y terminación 7 y 8

carros sin holograma de verificación, así como de demostración, traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o conformadas por letras y antiguos

Además de los carros de uso particular, por el Doble hoy no circula sábado 4 de mayo también se verán afectados:

taxis con los mismos hologramas antes mencionados, pero en el horario de 10:00 a 22:00 horas

vehículos de carga, ya sean locales o federales (excepto si están en el Programa de Autorregulación de la CDMX o Estado de México), aunque su circulación estará restringida de 6:00 a 10:00 horas

Vehículos de repartición de gas L.P. a tanques estacionados que su terminación sea PAR.

¿Qué carros no circulan por el Doble hoy no circula del sábado 4 de mayo? (Locatel vía X)

¿De cuánto es la multa por no respetar el Doble hoy no circula del sábado 4 de mayo? A esto te arriesgas si sacas el carro en CDMX

Como ya se mencionó, por contingencia ambiental en CDMX se activó entre varias medidas el Doble hoy no circula para el sábado 4 de mayo, por lo mismo, en caso de que saques tu carro te arriesgas a una multa.

El Doble hoy no Circula tiene como fin el reducir la generación de contaminantes para alcanzar una mejor calidad del aire y menos concentraciones de ozono, por lo que de no respetarlo, la multa va desde los 20 hasta los 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización).

Es decir, esto es lo que tendrías que pagar de multa por no respetar el Doble hoy no circula del sábado 4 de mayo:

20 UMAs: 2 mil 171.4 pesos

25 UMAs: 2 mil 714.25 pesos

30 UMAs: 3 mil 257.1 pesos

El Doble hoy no circula en CDMX tiene como excepción el sacar el carro por una emergencia médica.