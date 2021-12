Soundtrack de ‘Spider-Man: No Way Home’ se filtra con varios spoilers; el nombre de las melodías revelaría toda la historia de la película.

Aunque al principio se pensó que era falso o un fan-made, muchos han dado por buena la nueva filtración de ‘Spider-Man: No Way Home’ debido a la intervención de Sony.

El soundtrack de ‘Spider-Man: No Way Home’ como tal habría estado disponible en diversas redes sociales, incluyendo YouTube; sin embargo, el estudio habría bajado todas las publicaciones relacionadas.

'Spider-Verse' (Twitter)

Aún así, mientras la música de ‘Spider-Man: No Way Home’ estuvo disponible, muchos fans se emocionaron con el Track 19, el cual confirmaría la aparición de los rumorados personajes.

En efecto, estamos hablando de Tobey Maguire y Andrew Garfield; el mencionado Track sería un ensamble de los temas principales de ‘Spider-Man’ de Sam Raimi y ‘The Amazing Spider-Man’.

Además, el título de la canción sería “Spider-Men”, en plural, lo que indica que sí, Tobey Maguire y Andrew Garfield estarían más que confirmados para ‘Spider-Man: No Way Home’.

¿Qué otros spoilers arroja el soundtrack de ‘Spider-Man: No Way Home’?

Como mencionamos, el soundtrack de ‘Spider-Man: No Way Home’ arroja varios spoilers, no tanto por la música sino por el nombre de las canciones.

No te preocupes, no te vamos a decir qué pasa como tal; simplemente vamos a dar una descripción vaga de acuerdo a lo que indican los títulos.

El soundtrack de ‘Spider-Man: No Way Home’ indicaría que Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecerían en dos momentos importantes de la película.

Spider-Man: No Way Home (Sony/Marvel)

También muestra el orden en que aparecerían los villanos en ‘Spider-Man: No Way Home’, teniendo tiempo cada uno de brillar en el filme por separado.

Otra cosa a destacar es que veríamos el regreso de un personaje inesperado (aunque rumorado) durante una parte de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Asimismo, y tal vez lo que podría ser más impactante, avanza la posible muerte de uno de los protagonistas de ‘Spider-Man: No Way Home’.