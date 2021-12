‘Spider-man: No Way Home’. Su estreno en México ya está a la vuelta de la esquina.

Los fans ya están más que listos para el estreno de ‘Spider-man: No Way Home’. Tras meses de rumores y altas expectativas , el día por fin llegó.

Será este miércoles 15 de diciembre cuando ‘Spider-man: No Way Home’ llegue a las salas de cine de México.

Póster oficial de 'Spider-Man: No Way Home' (@SpiderMan / Twitter)

La película ‘Spider-man: No Way Home’ ya tuvo una premiere , así como las funciones de prensa.

No obstante, en el caso de México y otros países, ‘Spider-man: No Way Home’ estará en cines a partir del 15 de diciembre.

Las dos cadenas de cine más importantes de México, están calentando motores para estrenar ‘Spider-man: No Way Home’ en todas sus salas.

Las funciones de ‘Spider-man: No Way Home’ en su estreno en México, comenzarán desde el horario matutino .

Toda vez que, tal como se anunció hace semanas, la película no contará con función de media noche.

La venta de boletos para ‘Spider-man: No Way Home’ comenzó el 29 de noviembre; por tanto, es poco probable que encuentres entradas horas antes del estreno.

Estreno de 'Spider-man: No Way Home' en Cinemex (@cinemex / Twitter)

Piden no dar spoilers de ‘Spider-man: No Way Home’

El estreno de ‘Spider-man: No Way Home’ en México, será este miércoles 15 de diciembre. Sin embargo, ya circulan spoilers en redes sociales.

Es por ello que internautas han decidido abandonar e incluso eliminar Twitter para evitar ver algún spoiler de ‘Spider-man: No Way Home’.

La página oficial de ‘Spider-man: No Way Home’ ha lanzado un mensaje con Zendaya, Tom Holland y Jacob Batalon, en donde piden a los fans no dar spoilers sobre la película.

De acuerdo con la página de Rotten Tomatoes, ‘Spider-man: No Way Home’ ha debutado con un 100% de puntuación.

Entre críticas, se ha calificado a ‘Spider-man: No Way Home’ como la mejor película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Incluso, aseguran que es un “buen final” para la trilogía de Spider-Man y “la mejor actuación” de Tom Holland como Peter Parker.