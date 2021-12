‘Spider-Man: No Way Home’: ¿Qué dicen las primeras críticas de la película estelarizada por Tom Holland, Zendaya y Benedict Cumberbatch?

Con el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’, los primeros comentarios de la crítica especializada en cine también han salido a la luz.

Distintos críticos y medios que ya han tenido la oportunidad de ver ‘Spider-Man: No Way Home’ ya dieron sus primeras impresiones.

Por ejemplo, Peter Debruge de Variety señala que ‘Spider-Man: No Way Home’ nos muestra una gran trabajo de John Watts porque:

'Spider-Man: No Way Home': El Duende Verde (@SpiderManMovie / Twitter)

“Convierte una premisa difícil de manejar en una propuesta entretenida de superhéroes”.

Por su parte, Mae Abdulbaki de Screen Rant considera que ‘Spider-Man: No Way Home’ es un largometraje con “equilibrio” por las escenas divertidas y emocionales que tiene.

En ese mismo orden de ideas, apunta el comentario de Pete Hammond de Deadline, quien la considera “estimulante, sorprendente y emotiva”.

Cabe destacar que tal ha sido la buena aceptación de ‘Spider-Man-No Way Home’ que hasta el sitio Rottentomatoes, la tiene con un 100 por ciento de aceptación.

Spider-Man (Sony/Marvel)

‘Spider-Man: No Way Home’: La crítica destaca la actuación de Tom Holland

Las primeras críticas a ‘Spider-Man: No Way Home’ señalan que la interpretación de Tom Holland, quien cumple su trilogía como el Hombre Araña.

Don Kaye del medio Den of Geek, Tom Holland realiza su “actuación más apasionada de Peter Parker”.

El New York Post, de igual manera, alaba lo hecho por Holland, para este medio se demuestra que el actor es mucho más que un ídolo adolescente”.

‘Spider-Man: No Way Home’ nuevo póster (Sony Pictures)

‘Spider-Man: No Way Home’: Especialistas aseguran que se trata de una de las mejores entregas del UCM

Los comentarios que el periodismo de cine ha expresado sobre ‘Spider-Man: No Way Home’ exaltan la calidad de la cinta en relación a otras entregas de Marvel Studios.

Para Amelia Emberwing de IGN, el impacto que consigue ‘Spider-Man: No Way Home’ en el Universo Cinematográfico de Marvel está muy bien logrado.

Benjamin Lee de The Guardian también la compara con anteriores entregas del Marvel. Para él, Spider-Man: No Way Home no está “sobrecargada” en sus escenas.

Asimismo, algunos comentarios dejan ver que ‘Spider-Man: No Way Home’ es una cinta que dejará huella en Marvel para continuar su fase número 4.